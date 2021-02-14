Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde toplam 24 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

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Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında organizasyonun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na puan verdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli atletlerimiz önemli başarılara imza atarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonda 8 altın, 11 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Paralimpik Oyunları sürecinde yarışan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu güzel derecelerin önümüzdeki organizasyonlarda da sık sık geleceğine yürekten inanıyorum."