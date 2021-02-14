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Kandil'den Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine tam destek açıklaması!

Terör örgütü'nün sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, PKK'ya müzahir yayın organına yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin “Bir üniversitedeki gençlik hareketi ya da bir kayyum meselesi olmayı aştığını” ifade ederek, hükümetin devrilmesi için yapıldığını söyledi

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Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin hükümetin devrilmesi için yapıldığını belirterek, "Daha fazla destek verilmeli" çağrısında bulundu. AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, PKK'ya müzahir yayın organına, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin, "Olay bir üniversitedeki gençlik hareketi olmayı aştı, bir kayyum meselesini aştı." ifadesini kullanarak, eylemlerin hükümetin devrilmesi için yapıldığını açıkladı.

Boğaziçi eylemlerinin büyümesi için daha fazla destek verilmesi çağrısında bulunan Kalkan’ın açıklamalarının ardından terör yandaşlarının, Boğaziçi eylemlerine destek vererek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması, terörist başı Abdullah Öcalan'ın ceza infaz koşullarının sonlandırılması, bölücü örgütle temasa geçilmesi gibi talepleri dillendirmeye başladıkları görüldü.

Öğrenci eylemi, terör gruplarının eylemine dönüştü

Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasını protesto etmek için başlatılan Boğaziçi eylemleri, daha sonra terör gruplarının eylemine dönüştü. Boğaziçi eylemlerine destek bahanesiyle 192 eylem gerçekleştirildi. Bu eylemlerde 725 gözaltı işlemi uygulandı. 

Gözaltına alınanlar arasındaki 179 kişiden 42'sinin MLKP, 35'inin PKK/KCK, 25'inin THKP/C-DEV-YOL, 19'unun DKP/BÖG, 18'inin DHKP/C, 15'inin TKP/ML, 9'unun TKEP/L, 6'sının THKP-C, 4'ünün TKİP, 2'sinin DSİH, birinin FETÖ/PDY ve 3'ünün ise diğer terör örgütlerinden adli sicil kaydının bulunduğu belirlendi.

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