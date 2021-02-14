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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alacak! Resmi Gazete'te yayımlandı

 Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) istihdam edecek. Alım için 16-25 Mart'ta Ankara'da sözlü sınav yapılacak. 

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli illerde şoför pozisyonunda görev yapacak 280 sözleşmeli destek personel alımı gerçekleştirilecek.

Söz konusu alım için 16-25 Mart'ta Ankara'da sözlü sınav yapılacak. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce "http://www.gib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15-24 Şubat tarihlerinde "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki "on-line sınav sistemi"ne kayıt olarak başvurularını elektronik ortamda yapacak.

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