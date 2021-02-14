İstanbul'da o ziyaretle hayatları bir anda değişti! İstekleri gerçek oldu

İSTANBUL'da sokaklarda yaşayan Duygu Ünlü ve Uğur Turan'ın hayatı Vali Ali Yerlikaya ile değişti. Evlenmek isteyen çiftin istekleri valilik tarafından gerçekleştirildi.

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Duygu Ünlü, kişisel sebeplerden dolayı altı ay önce Denizli’den İstanbul’a geldi. İş bulamayınca sokaklarda yaşamaya başladı. Uğur Turan ise daha önce bir restoranda garsonluk yapıyordu. Pandemiden dolayı işsiz kaldı. 8 ay önce sokaklarda yaşamaya başladı. Yolları sokakta kesişen ve 6 aydır birlikte olan çift, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan ‘Kimse dışarıda kalmasın misafir edelim’ projesi kapsamında yerleştikleri otelde kalıyorlardı. Duygu Ünlü ve Uğur Turan çifti, Vali Ali Yerlikaya’nın otelleri ziyareti esnasında evlenmek istediklerini dile getirdi. Vali Yerlikaya’nın talimatıyla çiftin nikâh akdinin yapılması için hazırlıklar tamamlandı. Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri Nikâh Salonu’nda yapılan törenle dünya evine girdiler.



Çiftin nikâhını Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan kıydı. Fatih Kaymakamı Kaan Peker’in de katıldığı çiftin nikâh şahitliğini ise AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Serap Yaşar ile İffet Polat ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptı. Nikâh akdi İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından yapılan nikâh duası ile sonlandı. Program çerçevesinde çifte Fatih’te ev tutuldu ve eşyaları yerleştirildi







"1766 kişiyi bu süreçte misafir ediyoruz"

Çiftin isteklerine karşı hemen harekete geçen Vali Yerlikaya, nikâhın ardından yaptığı konuşmada gelin Duygu Ünlü ile damat Uğur Turan’a tebriklerini ileterek “Bu nikâh bizim için çok özeldi. Fatih ilçemizin caddelerinde, parklarında zor günler geçti. Kim bilir ne sıkıntılar çekildi. Kim bilirdi ki bu günlerin ardından bu çift evlenecek ve şehrin milletvekilleri ve önde gelen kişileri nikâhı kıyıversin. Bu son aylarda hem salgınla hem kış günleriyle mücadele ediyoruz. Dışarıda kalmak zorunda kalan vatandaşlarımızı otellerimize yerleştirdik. 39 ilçenin kaymakamına ve otel sahiplerine teşekkürlerimi iletiyorum. Tam 1766 kişiyi bu süreçte misafir ediyoruz.” dedi.



"İntihar etmeyi bile düşündük"

Hürriyet'in haberine göre Duygu Ünlü ile dünya evine giren Uğur Turan, valiliğin kendilerine destek vermeden önce sokakta zor şartlarda yaşadıklarını belirterek, “İkimiz de dışarıda kalıyorduk intihar etmeyi bile düşündük. Vali ve kaymakamımız bize sahip çıktı. Devletimizin yanımızda olduklarını hissettirdi ve gerçekten hayalimizin ötesinde bir noktaya geldik. Evlilik mutluluğunu yaşadık. Bu bizim için bir onur. Büyüklerimizin burada olması, bize kimsesiz olmadığımızı gösterdi. Şu anda evimizde rahat ve huzurluyuz. Eşimle ömür boyu bu mutluluğu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.







"Hem annelik hem babalık hem kardeşlik yaptı"

Gelin Duygu Ünlü de İstanbul’a iş için geldiğini ancak bulamadığını belirterek “İstanbul’a geldiğimde telefonum ve paralarım çalındı. Uğur’la tanıştık. İkimiz de Denizli’den gelmişiz. Sarayburnu’nda çadırda 6 aydır birlikte yaşıyorduk. Hatta valimiz gelip geçerken ‘Valinin önüne atlayıp yardım isteyeyim’ diyordum. Ama valimiz iki hafta önce bizi ziyarete geldi. ‘Derdiniz ne?’ dedi. ‘Evlenmek istiyoruz, evimiz ve işimiz olsun. Başka bir şey istemiyoruz’ dedik. Valimiz öyle bir yanımızda durdu ki hakkını ödeyemeyiz. Hem annelik hem babalık hem kardeşlik yaptı. Evimizi tuttular, döşediler. Bir dediğimizi iki etmediler. Sürpriz üzerine sürpriz oldu. Çok mutluyum artık bir evim var. Allah devletimize zeval vermesin.” şeklinde konuştu.