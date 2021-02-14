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Peru'da Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti istifa etti

PERU'da Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ülkeye Kovid-19 aşıları gelmeden önce aşı yaptırdığının ortaya çıkması üzerine görevi bıraktı. 

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Peru basınında yer alan haberlere göre, Vizcarra'nın Kovid-19 aşısının ülkeye ulaşmasından aylar önce Ekim 2020'de aşılandığı haberleri üzerine kongrenin tepkisini çeken Mazzetti, Devlet Başkanı Francisco Sagasti'ye istifasını sundu.

Sagasti konuya ilişkin açıklamasında, Mazzetti'ye salgına karşı mücadelesinden ötürü teşekkür ettiğini belirterek, "Dün gece istifasını sundu. Onunla konuştum ve durum değerlendirmesi yaptık. Medyada ve kongrede çıkan tartışmalar nedeniyle bitkin olduğunu anladım. Kendisine yapılan muamele kötü ve haksız." ifadelerini kullandı. 

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı. 

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 227 bin 205 kişi Kovid-19'a yakalandı, 43 bin 491 kişi yaşamını yitirdi.

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