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THY'den Sevgililer Günü'ne özel indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) Sevgililer Günü’ne özel çift kişilik uçuşlarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlattı.

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THY internet sitesinde yer alan açıklamada, "13-16 Şubat tarihleri arasında, İstanbul’dan yurt dışına gerçekleştireceğiniz 2 kişilik Economy Class uçuşlarda yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanabilirsiniz. Kiev, Podgorica, Tokyo, Phuket, Dubai, Barselona, Paris, Cape Town, Kazablanka, Venedik, Prag , Miami ve daha fazla noktaya Sevgililer Günü’ne özel avantajlarla uçun." ifadeleri kullanıldı.

Bu tarihlere dikkat!

Kampanyanın 13 Şubat 2021 - 16 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Nisan 2021 - 31 Aralık 2021 arasında olan biletler için geçerli olacağı belirtildi.

THY
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