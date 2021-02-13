Meteoroloji İstanbul için kar yağışı tahminini değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmininde, çarşamba gününden sonra Marmara'nın büyük bir bölümü ve Ege'de kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.

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İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışına ilişkin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminini paylaştı.

14-20 Şubat tarihleri için yapılan haritalı tahmine, "Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor" notu düşüldü.

Kar yağışının çarşamba günü etkisini yitirmesi bekleniyor

Haritalı tahminde daha önce, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kar yağışının, çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Pazar günü başlayacak olan ve 'kuvvetli kar' uyarısı yapılan yağışların, pazartesi, salı ve çarşamba günleri hemen hemen yurdun tamamında etkisini göstermesi bekleniyor.

Perşembe günü ise, Karadeniz Bölgesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışının etkili olması, Orta Anadolu'da yağışsız ancak soğuk bir havanın etkili olması bekleniyor.

Cuma günü Karadeniz ve doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Marmara ve Ege'de ise perşembe günü parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Cuma günü ise, Batı ve Orta Karadeniz çevresi ile Doğu Anadolu'da kar yağışı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise açık bir hava bekleniyor. Önümüzdeki cumartesi günü ise tüm yurtta yağış beklenmiyor.

Bir önceki tahminde hafta sonuna kadar yağış bekleniyordu

Meteoroloji tahmin haritasında dün yapılan tahminde kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceği, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk etmesi bekleniyordu.