BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine kar engeli: Çift yönlü olarak durduruldu

ÇANAKKALE'de başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Abone ol

Çanakkale Boğazı’nda yoğun kar ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, Kuzey ve Güney yönlendiren boğaza giriş yapan gemi kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken, yerel feribot seferlerinde aksama bulunmadığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut: Sorumluluk bana ait, futbolcuları rahat bıraksınlar
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Ali Koç'tan sert açıklamalar! Arda Turan sorusuna böyle yanıt verdi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı!
Bakasetas'a soru soran o gazeteci istifa etmek zorunda kaldı
Bartın'da vahşet! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar ceza yağdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır Anneleri'nde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor
Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçı özet ve golleri
İsrail'de uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da televizyon izlerken kabusu yaşadı! TIR tek katlı eve girdi
Yorumlar