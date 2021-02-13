Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanırken goller Thiam ve Valencia'dan geldi. Ev sahibinin tek golünü Borini attı.

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Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ataürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf sarı lacivertliler oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 19. dakikada Mame Thiam ve 53. dakikada Enner Valencia'dan geldi. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise Fabio Borini kaydetti. Öte yandan kırmızı siyahlıların 75. dakikada Andrea Bertolacci ile attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Fenerbahçe'de İlk kez ilk 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, 81. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Bu sonuçla puanını 48'e yükselten sarı lacivertliler, maç fazlasıyla zirveye kuruldu. Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlıyor. Karagümrük ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

FATİH KARAGÜMRÜK- FENERBAHÇE: 1-2 (ÖNEMLİ DAKİKALAR)

90- 5 dakikalık uzatmada skor değişmedi. Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti.

75- Bertolacci Karagümrük adına ceza alanında golü attı ancak VAR'dan ofsayt kararı geldi. Pozisyon öncesinde ise Altay'ın net kurtarışı dikkat çekti.

67- GOOOL! Fark 1'e indi... Ceza alanı içinde sol çaprazda kaleye arkası dönük olan Fabio Borini, bir anda arkasını döndü ve uzak köşeye harika bir şut çıkararak Altay'ı avladı.

58- Yine Altay! Sol kanattan yapılan ortada karambolde gelen ters kafa vuruşunda aşırtma şekilde kaleye yönelen topu Altay müthiş çıkardı.

57- Biglia'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Alassane Ndao'nun şutunu Altay ayağıyla harika çıkardı.

53- GOOOL! Karagümrük atağında orta sahada topu kapan Ozan Tufan, ara pasında Valencia'yı gördü. Aradan iyi kaçan Ekvadorlu oyuncu karşı karşıya topun dibine çok güzel girdi ve kaleci Aykut'u avladı.

45- İlk yarıda soyunma odasına önde giden taraf Fenerbahçe oluyor.

42- Alassane Ndao'ya yaptığı sert müdahalesi gerekçesiyle Caner Erkin hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

39- Fenerbahçe Mesut Özil ve Mame Thiam ile gole çok yaklaşıyor. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mesut Özil'in sol ayağıyla plase vuruşunda Gaston Campi'ye çarpan top arka direk altıpasta Mame Thiam'a doğru gidiyor.

27- Jure Balkovec'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Andrea Bertolacci'nin kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor. Oyun bu dakikalarda durağan geçiyor.

19- GOOOOL! Fenerbahçe'nin ilk şutu gol oldu... Sağ kanattan Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruş, ceza sahasında Szalai'ye çarptıktan sonra Thiam'ın önüne düşüyor. Tecrübeli golcüye sadece topu kaleye bırakmak kalıyor.

13- Maçın ilk gol pozisyonu Karagümrük'ten geldi. Jimmy Durmaz gol pasını verdi, Ademi vurdu, Altay kurtardı!

4- Mesut Özil'le güzel bir verkaça giren Ozan Tufan ceza alanına girmek üzereyken son anda savunma topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Valencia, Thiam

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech