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Bursa'da televizyon izlerken kabusu yaşadı! TIR tek katlı eve girdi

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, kabusu yaşattı. TIR'ın tek katlı evin duvarına çarpmasıyla o sırada televizyon izleyen Ferhat Aslan (19) moloz yığınları nedeniyle yaralandı.

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Necmettin Durgut (45) yönetimindeki 16 PH 178 plakalı TIR, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, önce yol kenarındaki bir barakaya çarptı ardından da tek katlı eve girdi. Kazada evde televizyon izleyen Ferhat Aslan, yıkılan duvar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Aslan, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri de enkaz altında kalan olup olmadığını kontrol etti.

Kazada park halindeki hafif ticari araçta da maddi hasar meydana geldi.

"Aracın üzerime geldiğini gördüm"
Ferhat Aslan, "Annemden su istediğim sırada sesi duydum. TIR, karşı taraftaki garaja çarpıp, benim olduğum odanın duvarına vurdu. Ses nedeniyle pencereye yaklaşmıştım, aracın üzerime geldiğini görünce geri çekildim. Yıkılan duvardan parçalar üzerime geldi. Ayağımdan yaralandım. Sonra aracı geri çektiler. Dışarıya çıkıp, yaralanan var mı diye baktım" dedi.

TIR çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

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