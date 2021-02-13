Mevlüt Çavuşoğlu, Mozart gemisinin kaptanıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mozart gemisi kaptanı Mustafa Kaya ile telefonda görüştü.Abone ol
Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri, 6 mürettebat üyesini karşılayarak telefonda aileleriyle görüştürdü.
Son dakika gelişmesine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mozart gemisi kaptanı Mustafa Kaya ile telefonda görüştü.
Mozart gemisine saldırı
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.
Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.