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Suriye Çobanbey’de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 12 yaralı

TÜRKİYE sınır hattı yakınında bulunan Çobanbey'de, bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı.

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Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında olan ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan, Suriyeli Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı Çobanbey kent merkezinde öğle saatlerinde bırakılan bomba yüklü araç uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.

En işlek caddeyi seçtiler
En işlek caddede meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken, 12 kişi ise yaralandı. Bölgedeki ev, iş yeri ve araçlar ağır hasar gördü.

Hastaneye kaldırıldılar
Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı.

Çalışma başlatıldı
Saldırı sonrası yerel kolluk kuvvetleri bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

PKK/YPG ihtimali üzerinde duruluyor
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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