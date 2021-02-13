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Kayserispor-Ankaragücü çekişmesinde gülen olmadı

Süper Lig'de Kayserispor ile Ankaragücü'nün mücadelesi 0-0 bitti.

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Süper Lig'in 25. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, sahasında 65 dakika 10 kişi oynayan MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Konuk ekipte 25. dakikada Lennon'a sert müdahele eden Pazdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Hikmet Karaman ile ilk maçına çıkan Ankaragücü ligde 3 hafta sonra puan aldı. Kayserispor, Süper Lig'de arka arkaya 3. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın bitmesiyle birlikte takımı sahanın ortasında toplayarak bir konuşma yaptı ve oyuncularını tebrik etti.

Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Ankaragücü ise puanını 19 yaptı; ancak küme düşme hattında kaldı. 

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