BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
HABER /  YEREL

22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te İlayda S. (22), 3'üncü kattaki evlerinin terasından atlayarak yaşamına son verdi.

Abone ol

Olay, dün akşam saatlerinde Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıl önce babası trafik kazasında hayatını kaybeden, annesi ve 3 kardeşi ile birlikte yaşayan İlayda S., 3'üncü kattaki evlerinin terasından kendisini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine dışarı çıkanlar İlayda S.'yi kanlar içinde görünce, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların tüm çabasına karşın sabaha karşı hayatını kaybetti. 

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İlayda S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerinin intihara ilişkin soruşturması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kentsel dönüşüm ve güçlendirmede kredi üst limitleri yüzde 60 artırıldı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Dorukhan Toköz Real Betis yolunda
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil yorumu: Roberto Carlos'u kıskanmadım, bunu mu kıskanacağım
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınırda! Pençe-Kartal-2'yi temizliği sürüyor
Boupendza'nın Mesut Özil hayranlığı
Gürsel Tekin'den bomba iddia! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hazır
Bakan Mustafa Varank'tan İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet tablosu için çağrı
Antalya'ya kar geliyor, meteorolojiden don uyarısı
Sadettin Saran: Yeni yayın ihalesinde iddialıyız
Yorumlar