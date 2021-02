Boupendza'nın Mesut Özil hayranlığı

Atakaş Hatayspor'un golcüsü Boupendza, ''Türkiye'de çok iyi futbolculara karşı oynadım. Sahada oynarken görmek istediğim futbolculardan birisi de Mesut Özil'di. Onu da gördük.'' dedi.

Bu sezon Atakaş Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 17 gol atan Aaron Boupendza, tüm dikkatleri üzerine çekti. beinsports'a konuşan Boupendza, transferle ilgili açıklamalar da yaptı. İşte Boupendza'nın açıklamaları;

"Hatay'da olduğum ve bu kadar gol attığım için çok mutluyum. Kulübüm bana güvendi, çalışmalara devam ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada insanlar çok misafirperver. Hatay'dan çok memnunum. Bu şekilde devam edeceğim. Hatay'a gelmeden önce burayı çok bilmiyordum. Değişik kültürlerden insan var. Barış içinde yaşıyorlar. Buraya gelmemde bunlar etken oldu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum.

'Gelecek hakkında şu an bir şey söylemek önemli değil'

Futbolda her şey çok hızlı ve değişken. Savaşmaya ve mücadeleye devam etmek önemli. Şimdilik Hatayspor'dayım. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Gelecek hakkında şu an bir şey söylemek önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli.

'Sahada oynarken görmek istediğim futbolculardan birisi de Mesut Özil'di'

Türkiye'de çok iyi futbolculara karşı oynadım. Sahada oynarken görmek istediğim futbolculardan birisi de Mesut Özil'di. Onu da gördük.