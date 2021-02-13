Trabzonspor'a kötü haber! 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Trabzonspor, 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
Süper Lig'in 25'inci haftasında bugün evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonsopr'da 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.
Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 13, 2021
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