Astronota Türkçe isim önerisi üniversitelilerin tercihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın astronot yerine türkçe isim önerisi yankı buldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri arasında düzenlenen ankette ‘astronot’ sözcüğü yerine kullanılması yönünde en çok oyu ‘Gökmen’ için verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısı üzerine, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, düzenlenen sosyal medya anketinde önerilerini ‘Gökmen’ sözcüğünden yana kullandı.

"Yeni nesil bu sözcüğü benimseyebilir"

Yabancı kökenli sözcüklere karşılık bulunamadığında Türkçe’nin ses ve biçim özelliklerine uygun bir kullanımın tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Bu konuda hem medya kurumlarına hem eğitim kurumlarına iş düşüyor. Aynı terimi ağız birliği ederek yayınlarda, kitaplarda, derslerde kullanarak yeni neslin bu sözcüğü benimsemesini sağlayabiliriz” diye konuştu.

"Man ekibinden yararlanılabilir"

Türk Dil Kurumu’nun da daha önce astronot sözcüğü yerine ‘Gökmen’ sözcüğünü önerdiğini hatırlatan Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Gayretli, “–man eki eski Türkçeden beri var olan bir ekimiz. Hem tarihi hem çağdaş Türk lehçelerinde bu ek çeşitli işlevlerde karşımıza çıkıyor. Ekin gramer görünümü hakkında Türkologlar arasında farklı görüş bildirenler de var. Nihai olarak cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren dili yabancı sözcüklerden arındırma ve Türkçeleştirme çalışmalarında bu ekten çokça yararlanıldı. Sayman, danışman, eğitmen, öğretmen vb. hep bu ekle türetilmiş meslek isimleridir” ifadelerini kullandı.