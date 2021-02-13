AK Partili Mahir Ünal'a Cuma namazı sonrası saldırı girişimi! İyi Partili isim duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a dünkü Cuma namazı sonrası saldırı girişimi oldu. Saldırıyı, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, sosyal medya hesabından duyurdu.

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İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Cuma namazı sonrası Ulucami'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a bir saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi. Korumalar tarafından son anda saldırı girişiminin engellediğini ifade eden Çabukel, Ünal'a yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası yaşandı

Sosyal medya hesabından konuyu gündeme getiren Çabukel, yaptığı açıklamada Ünal'a, Ulucami'de Cuma namazı sonrası bir çiftçi ile sohbet ederken, elini çiftçinin omzuna koymasını çiftçinin yakınlarının yanlış anlayarak saldırı girişiminde bulunulduğu belirtti.

Olayı kınayan Çabukel, "Yapılan saldırının sebebinin ne olduğu, organize bir şekilde saldırı mı düzenlendiği, sebebi her ne olursa olsun şiddeti kınadığımızı bildiriyoruz. Mahir Ünal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Çabukel'in açıklaması şöyle:

"Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak, bugün Ulucami’de Cuma namazı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a yapılan saldırıyı kınıyoruz.

Cuma namazı sonrası Ulucami’de bir çiftçi ile muhabbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal muhabbet esnasında çiftçinin omzuna samimi bir şekilde dokunduğu ve daha sonrasında çiftçinin yakınının durumu yanlış anlaması üzerine Mahir Ünal’a saldırmaya çalıştığı esnada korumalar tarafından şahsın etkisiz hale getirdiğini öğrendik. Yapılan saldırının sebebinin ne olduğu, organize bir şekilde saldırı mı düzenlendiği, sebebi her ne olursa olsun şiddeti kınadığımızı bildiriyoruz. Mahir Ünal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İşte o paylaşımlar: