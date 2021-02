Sözleşme çıkışı sonrası Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kendisiyle ilgili 'Hocamız isterse sözleşme uzatırız' cümlesine 'Başkanın bu cümlesi beni rahatsız ediyor' diyen Sergen Yalçın'ı sözleşmesi uzatılıyor.

Ligde ve kupada yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Aradan geçen sürede Beşiktaş'ı zirveye taşıyan, kupada da yarı final biletini alan 48 yaşındaki Sergen Yalçın artık sözleşmenin sözlü olarak değil resmen getirilmesini bekliyor.

2+1 yıllık yeni sözleşme maaşına da zam

Sabah'ın aktardığı habere göre; Yönetim de bu konuda hazırlıklarını yaparken bir süre önce planladıkları teklifi ilerleyen günlerde hocaya sunmaya hazırlanıyor. Buna göre siyah-beyazlılar, Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edecek ve yıllık 6 milyon TL olan maaşını da 8 milyon TL'ye çıkarmayı önerecek.

'Beni rahatsız ediyor'

Siyah beyazlılarda Konyaspor maçı sonrası A Spor'a açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, sürekli sözleşme ile gündeme gelmekten rahatsız olduğunu dile getirmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Hoca ne kadar isterse o kadar kalır" sözünün kendisini rahatsız ettiğini belirten Yalçın, "Sayın başkan her röportajda 'Ne kadar devam etmek isterse o kadar devam eder' diyor ama her seferinde de bu cümlenin kullanılması beni rahatsız ediyor. Kontratlar öyle yapılmıyor. Her hoca istediği kadar devam etmiyor. " ifadelerini kullandı.