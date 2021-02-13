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Fenerbahçe'de Samatta krizi! Yönetim köşeye sıkıştı

Fenerbahçe sezon başında Samatta'yı 1 yıllığına Aston Villa'dan kiralamış ancak sözleşmeye 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ekletmişti. Opsiyon yazın devreye girecek.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Mbwana Samatta şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sarı-Lacivertli formayla 19 maça çıkan Tanzanyalı forvet sadece 5 gol atabildi. Samatta, yeni sezon yönetimi de sıkıntıya sokacak.

Fenerbahçe sezon başında yıldız futbolcuyu 1 yıllığına Aston Villa'dan kiralamış ancak sözleşmeye 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ekletmişti. Opsiyon yazın devreye girecek.

Samatta'nın lisansı bile çıkarılamayacak
FFP nedeniyle transfer yapılması için 6 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satılması gerekecek. 6 milyon Euro'luk bir gelir elde edilemezse Samatta'nın lisansı bile çıkarılamayacak.

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