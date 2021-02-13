Nihat Kahveci'den Mesut Özil'e çağrı: Asist ve gol bekleyen milyonlar var

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Mesut Özil'in, "Yarınki maça hazırız" şeklinde yaptığı paylaşımına "Asist ve gol bekleyen milyonlar var. Defansla uğraşıyorsun iki maçtır. Topa sahip olunmadığı için" şeklinde yanıt verdi.

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Süper Lig'de Beşiktaş'tan sonra La Liga'da Real Sociedad ile Villarreal gibi takımlarda forma giyen eski milli oyuncu Nihat Kahveci, sosyal medyada Mesut Özil ile ilgili dikkat çeken bir bir paylaşımda bulundu.

Mesut Özil'in, "Yarınki maça hazırız" şeklinde yaptığı paylaşımına Nihat Kahveci, "Asist ve gol bekleyen milyonlar var. Defansla uğraşıyorsun iki maçtır. Topa sahip olunmadığı için" ifadeleriyle yanıt verdi.

Asist ve gol bekleyen milyonlar var @MesutOzil1088 Defansla ugrasıyorsun iki maçtır. Topa sahıp olunmadıgı için. — Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) February 12, 2021

"Sanki Ronaldinho gördün"

Nihat Kahveci geçtiğimiz günlerde ise Trabzonsporlu yıldız Nwakaeme'nin Yeni Malatya'ya attığı gol sonrası Ronaldinho'nun gollerini hatırlatırken bir kullanıcıdan gelen mesaja verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Bordo mavili oyuncunun attığı gol için "Nwakaeme'den Ronaldinho golü" yorumunda bulunan Kahveci'ye bir kullanıcı "Sanki Ronaldinho gördün" yorumunda bulunmuştu.

''İspanya'da oynadım kardeşim karşılıklı"

Bunun üzerine Kahveci de yorumu yapan kişiye gülücük emojisiyle birlikte "Yaş ufak galiba. İspanya'da oynadım kardeşim karşılıklı" yanıtını vermişti.