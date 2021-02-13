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Son dakika Pençe Kartal-2 Harekatı ile Gara'da 2 PKK'lı terörist daha öldürüldü

IRAK'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Türkiye, sınırlarının ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin son bilgiyi paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor." denildi.

Toplam sayı 39 oldu
Açıklamanın devamında, "Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Böylece Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39'a yükseldi.

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