Son dakika Pençe Kartal-2 Harekatı ile Gara'da 2 PKK'lı terörist daha öldürüldü

IRAK'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Abone ol
Türkiye, sınırlarının ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin son bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor." denildi.
Toplam sayı 39 oldu
Açıklamanın devamında, "Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
Böylece Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39'a yükseldi.