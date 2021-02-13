BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
HABER /  YEREL

Antalya'da ‘Başım ağrıyor’ deyip uykuya dalan öğretmen yatağında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

Antalya’da başının ağrıdığını söyleyip uykuya dalan 38 yaşındaki kimya öğretmeni, hayatını kaybetti. Öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Abone ol

Olay, dün akşam 00.05 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi 1050 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün ailesiyle birlikte İstanbul’dan gelen öğretmen İdris Küçük (38), saat 23.00 sıralarında eşi Pınar Küçük’e başının ağrıdığını söyledi, ardından uykuya daldı.

Saat 00.05 sıralarında ise eşinin hareketsiz yattığını fark eden Pınar Küçük, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İdris Küçük’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küçük’ün herhangi bir darp izine rastlanılmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Küçük’ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ne zaman rahatlayacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Akın tarih verdi
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Son dakika Pençe Kartal-2 Harekatı ile Gara'da 2 PKK'lı terörist daha öldürüldü
Gökhan Çıra sahaya dalıp hakemi darp etti! Büyük ceza yolda
İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu
Meksika'da içinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu
Sözleşme çıkışı sonrası Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı
Emine Erdoğan Handüzü Yaylasını ziyaret etti
Kazada oğlunu kaybeden eski Milletvekili Koç hazıladığı dosyayı Erdoğan'a sundu
Yorumlar