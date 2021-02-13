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Salih Uçan için Beşiktaş devreye girdi Galatasaray yönetimi harekete geçti

Galatasaray, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan ile prensip anlaşmasına varmıştı ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın devreye girmesi Sarı-Kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

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Galatasaray'ın daha önce el sıkıştığı Salih Uçan için Beşiktaş'ın devreye girmesi Cimbom'u tekrar harekete geçirdi. Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Olası bir yönetim değişikliğine rağmen, teknik direktör Fatih Terim'in isteklerini yerine getirmeye çalışan Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimleri elden kaçırmamak için işi sıkı tutuyor.

Yine çalım yemek istemiyor
Bu doğrultuda bir süre önce prensip anlaşması sağlanan Salih Uçan için Beşiktaş'ın da devreye girdiğinin ortaya çıkması, Galatasaray Yönetimi'ni tekrar harekete geçirdi. Mert Hakan, İrfan Can gibi girişimlerde başarısız olan Sarı-Kırmızılılar, Salih'i de Beşiktaş'a kaptırmamak için yeni bir görüşme ayarladı. Alanyaspor'un orta saha oyuncusuyla kontrat detayları tekrar masaya yatırılacak.

Aytaç Kara'da işlem tamam
Yönetim ayrıca Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Fatih hocanın verdiği listede yer alan iki isim, sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeksizin kadroya dahil edilecek. Terim'in, bu şekilde alternatif bir yerli kadrosu oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor.

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