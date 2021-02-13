Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı El Kaide şüphesi

SOMALİ parlamento karargahı yakınlarındaki bir güvenlik kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi

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Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneyindeki bir güvenlik noktasına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Bomba yüklü araçla bölgede meydana gelen şiddetli patlama sonucu ölü ve yaralı sayısına dair açıklama yapılmadı.

Kontrol noktasında patlatıldı

Çok sayıda sağlık ekibinin patlamanın gerçekleştiği bölgeye sevk edildiği bildirilirken, patlayıcı yüklü aracın, güvenlik güçlerinin ateş açmasına neden olan bir güvenlik kontrol noktasından geçtiği ve Sayidka kavşağındaki başka bir kontrol noktasının yakınında patladığı belirtildi.

Sözcü doğruladı

Somali polisi sözcüsü Sadak Adan Ali, bombalı aracın Anadolu Ajansı'na telefonla patladığını doğruladı.

Ali, "Polis, diğer güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri olay yerine ulaştı ve cumhurbaşkanlığı sarayına giden yol kapatıldı." dedi.

Ölü ya da yaralı sayısı bilinmiyor

Ölü sayısı vermeyen sözcü, "Arabaya yapılan bombalı saldırı sonucu ölenlerin sayısını henüz bilmiyoruz, ancak polis soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.

El Kaide bağlantısından şüpheleniliyor

Henüz hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi, ancak Somali merkezli El Kaide bağlantılı militan grup El Şebab, ülkeye son saldırı düzenleyen terör grupları arasında yer alıyor.