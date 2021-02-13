Antalya'ya kar geliyor, meteorolojiden don uyarısı

VERİ analisti David Birch, Türkiye için aşırı soğuk ve kar uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından 'İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor' dedi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, çarşambadan itibaren Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerine kadar kar yağışı görüleceği ve zirai don uyarısı yaptı.

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Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti olan David Birch'in sosyal medya hesabından Türkiye için yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarısıyla ilgili Türkiye'ye doğru gelen soğuk hava dalgasına ilişklin meteorolojik haritaları yayınladı. Türkiye için yaptığı uyarıda, “İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor. Türkiye'deki kış severler için hala çok soğuk görünüyor. Soğuk ve kar senin için geliyor" şeklinde paylaşımlarda bulundu. Birch, paylaşımına eklediği Türkiye haritası üzerinde kar yağacak yerleri İstanbul ve Antalya olarak işaretledi.

Önümüzdeki hafta için tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ve kar yağışının yaşanacağı bölgeleri gösteren haritalara göre, güneyde sahil kesimler hariç tüm Türkiye'de kar yağışı gözüküyor. Haritaya göre kar yağışının, Antalya'da bile sahil kesimlere çok yakın bölgelerde dahi görülmesi bekleniyor.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, önümüzdeki hafta salı günü itibari ile havalar soğumaya başlayacak ve çarşambadan itibaren Antalya'nın Kaş, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş gibi ilçeleri ve hatta Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Çiftçilere don uyarısı

Meteorolojinin tahminlerine göre, sahil kesimlerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Hava sıcaklıkları yüksek kesimlerde en yüksek 5, en düşük eksi 1 dereceye, sahil kesimlerde ise en yüksek 12, en düşük ise 1 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji yetkilileri il genelinde çiftçilere zirai don uyarısında da bulundu. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri için yapılan zirai don uyarısında çiftçilerin tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.