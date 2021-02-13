Çin aşısı yaptıran Deniz Zeyrek antikor testi sonuçlarını paylaştı

Çin menşeili Sinovac aşısı yaptıran Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, antikor testi sonuçlarını Twitter'dan paylaştı. Zeyrek, aşının tuttuğunu ve koruyuculuk sağladığını açıkladı.

Abone ol

Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac aşısına gönüllü olan isimlerden biri olan gazeteci Deniz Zeyrek, merak edilen antikor test sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Aşı konusunda soru işaretleri olanlara fikir verir diye paylaştım"

İkinci dozu yaptırdıktan 14 gün sonra test sonuçlarını duyuran Zeyrek, "benim aşı tutmuş" dedi. Zeyrek, ayrıca "Aşı konusunda soru işaretleri olanlara fikir verir diye paylaşmak istedim" ifadelerine yer verdi.