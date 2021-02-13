BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
HABER /  MEDYA

Çin aşısı yaptıran Deniz Zeyrek antikor testi sonuçlarını paylaştı

Çin menşeili Sinovac aşısı yaptıran Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, antikor testi sonuçlarını Twitter'dan paylaştı. Zeyrek, aşının tuttuğunu ve koruyuculuk sağladığını açıkladı.

Abone ol

Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac aşısına gönüllü olan isimlerden biri olan gazeteci Deniz Zeyrek, merak edilen antikor test sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 

"Aşı konusunda soru işaretleri olanlara fikir verir diye paylaştım"

İkinci dozu yaptırdıktan 14 gün sonra test sonuçlarını duyuran Zeyrek, "benim aşı tutmuş" dedi. Zeyrek, ayrıca "Aşı konusunda soru işaretleri olanlara fikir verir diye paylaşmak istedim" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Çin'de salgının kökenini araştıran DSÖ uzmanlarından çarpıcı iddia Çin aşısının etkinliğiyle ilgili çarpıcı araştırma! Saygın tıp dergisi Lancet sonuçları yayınladı
ÖNCEKİ HABERLER
Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Türkiye'de milyonerlerin sayısı 2020'de 82 bin 837 kişi arttı
Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti
Milan Hakan Çalhanoğlu ile yola devam edecek
Tamamen aşı yapılanlara karantina şart değil
Uzaya gidecek 3 adayın sahip olması gereken yetkinlikler açıklandı
Astronota Türkçe isim önerisi üniversitelilerin tercihi belli oldu
Deniz Baykal'dan CHP'lilere talimat! İnce'ye yeşil ışık yok 'kimse yerinden kıpırdamasın'
Medipol Başakşehir, Göztepe'ye konuk olacak
Yorumlar 3 yorum