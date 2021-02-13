BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
HABER /  BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz Real Betis yolunda

Milli futbolcu Dorukhan Toköz İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'e çok yakın.

Abone ol

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu sona erecek Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ın sözleşme teklifine olumlu yanıt vermeyen ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dorukhan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dorukhan'ın La Liga'ya gidebileceği kaydedildi

Dorukhan Toköz'e İtalya Serie A kulüplerinden Udinese ve Lazio'nun da ilgisinin olduğu bilinirken, İspanya'dan flaş bir haber gündeme geldi. Fichajes.net'in, AS Gazetesi'ni kaynak gösterdiği haberde, Dorukhan'ın Real Betis'e transfer olabileceği okuyuculara aktarılırken, sebepleri de dile getirildi.

1 Temmuz itibarıyla yeni transferlerine imza attırmak isteyen Real Betis'te, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sezonu ilk 6'da bitirmek istediği ve gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak istediği aktarıldı.

Öte yandan Avrupa'ya göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Real Betis'in, koronavirüs nedeniyle yaşanan mali sorunlar göz önüne aldığı ve bu sebeple transferde rotasını 'bonservissiz' isimlere çevirdiği kaydedildi. Real Betis yönetiminin, 30 Haziran'da Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'e imza attırmak istediği ve oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi

Real Betis Sportif Direktörü Antonio Cordon'un, bu sezon Dorukhan Toköz'ün oynadığı neredeyse tüm maçlarını izlediği, yıldız ismi kadrosunda görmeyi mutlaka istediği ifade edildi

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK komuta kademesi ile sınır hattında
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil yorumu: Roberto Carlos'u kıskanmadım, bunu mu kıskanacağım
AK Partili Özlem Zengin'den gündemdeki 'yeni anayasa' ile ilgili açıklama
Boupendza'nın Mesut Özil hayranlığı
Bakan Mustafa Varank'tan İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet tablosu için çağrı
Antalya'ya kar geliyor, meteorolojiden don uyarısı
Sadettin Saran: Yeni yayın ihalesinde iddialıyız
Kumarda basıldı 'misafirim dedi! Jandarmanın 'ben de tanrı misafiyim' sözleriyle sustu kaldı
Çin aşısı yaptıran Deniz Zeyrek antikor testi sonuçlarını paylaştı
Yorumlar