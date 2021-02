Fatih Altaylı'dan Mesut Özil yorumu: Roberto Carlos'u kıskanmadım, bunu mu kıskanacağım

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Roberto Carlos'u kıskanmadım, bunu mu kıskanacağım' başlığıyla kaleme aldığı bugünkü yazısında Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'e yönelttiği eleştiriler nedeniyle açıklama yapma gereği duydu.

Yazısının başında "Kafayı Mesut Özil’e taktı demiş bazıları. Haşa. Kafayı Mesut Özil’e falan takmadım. Ben kafayı kimseye takmam. Ben kafayı enayi yerine koyulmaya takarım" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti: "Dün Mesut Özil’in Türkiye’de, her biri birer başyapıt onlarca camimiz var iken, bu camilerin tanıtımının Türkiye için turistik potansiyel yaratma olasılığı büyükken Özil’in Hindistan’dan bir caminin önünde Fenerbahçe forması ile fotoğraf koymasını eleştirdim.

'Fenerbahçe’nin Roberto Carlos’u transfer etmesine çatlardım'

Hemen saldırı başladı. Kimi diyor ki, 'Mesut Özil’e kafayı taktı', kimi diyor ki, 'Mesut Özil geldi diye hasetinden çatlıyor.' Önemli, değerli bir futbolcunun transferinden çatlayacak olsa idim Fenerbahçe’nin Roberto Carlos’u transfer etmesine çatlardım. Galatasaray forması ile en görmek istediğim futbolculardan biri idi. Tam aksine böyle önemli bir futbolcuyu bize izlettirdiği için Fenerbahçe’ye minnet duydum.

'Mesut Özil’in gelmesini mi kıskanacağım?'

Kariyerinin zirvesinde gelen Van Persie’yi kıskanmadım da, zirvedeyken Alman, dibe vurduğunda Türk olduğunu hatırlayan Mesut Özil’in gelmesini mi kıskanacağım?" 'Derdinin iki yüzlülükle, sahte bir 'yerli ve milli' söylemiyle olduğunu' ifade eden Fatih Altaylı, bazı okurlarının da 'Hepsi Müslümanların camii, Mesut da bir Müslüman, ille Türkiye’den mi cami paylaşacak' dediğini aktardı.

'Böyle doğruyu söyleyin, canımı yiyin'

Altaylı, bu yöndeki yorumları da şöyle değerlendirdi: "Böyle doğruyu söyleyin, canımı yiyin. Bak buna saygı duyarım. Zekamla alay etmeyen, gerçekçi bir yaklaşım bu çünkü. Sahte bir yerli ve millicilik söyleminden sıyrılıp, gerçeği söyleyin arkadaşlar.

The most beautiful thing about God is that he knows what you are about to tell him, yet he still listens. 🤲🏼🕌#HayirliCumalar #JummaMubarak pic.twitter.com/m7W25gjXOD