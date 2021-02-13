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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınırda! Pençe-Kartal-2'yi temizliği sürüyor

Son dakika bilgisine göre, Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerine inceleme ve denetlemeye gitti. Akar ve komutanlar, terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi’ne geldi.

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