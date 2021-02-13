Cumhurbaşkanı Erdoğan kanaat önderi hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elazığlı kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın (107) cenaze namazına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki programlarını iptal ederek dün vefat eden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak üzere uçakla Elazığ Havalimanına geldi.

Havalimanında il protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı için İzzetpaşa Camii'nde düzenlenecek olan cenaze namazına katılmak üzere hareket etti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbay kıldırdı.

Kılınan cenaze namazının ardından Narlı'nın naaşı, Harput Mezarlığına defnedildi.

Kente her geldiğinde ziyaret ediyordu

Kente her geldiğinde Nazırlı’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son gelişinde de hastanede kendisini bakanlarla birlikte ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafız Nazırlı'yı 5'inci kez ziyaret ettiği buluşmada özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti. Nazırlı da kendisinin kaleme aldığı ‘Hafızlarıma Nasihatlerim ve Vasiyetlerim' adlı özel bir baskı kitabını hediye etmişti.