BIST 1.538
DOLAR 7,04
EURO 8,53
ALTIN 412,06
HABER /  EMLAK

Bakan Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm yenilemelerine kredi müjdesi

İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlar için kredi miktarlarının arttırıldığını duyurdu.

Abone ol

Kentsel dönüşüm kapsamında binasını dönüştürecek vatandaşların bankalardan kullanacağı toplam kredi miktarının 625 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildiğini belirten Kurum, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kentsel dönüşümü hızlandıracak, vatandaşlarımıza mali kolaylık getirecek bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için kredi miktarlarını arttırdık. Binasını dönüştürecek hak sahibi vatandaşlarımızın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin TL'den 200 bin TL'ye, toplam kredi tutarını 625 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükselttik. Bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkardık. Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için KDV indiriminden sonra attığımız bu yeni adımla ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Kentsel dönüşüm ve güçlendirmede kredi üst limitleri yüzde 60 artırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Başbakanı Angela Merkel'den 'ırkçılık' açıklaması
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Nijerya'da kaçırılan denizcilerin 6'sı Abuja Büyükelçiliği'nde
PKK'dan kaçan terörist, terör örgütünün hain saldırılarını anlattı
Hamit Altıntop'tan istifa iddiasına yanıt
Burdur'da karısını öldürüp parçalara ayırdı ve araziye gömdü! Cezası müebbetten 18 yıla indi
Mahir Ünal'a saldırı girişimi iddiası yalanlandı
22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp, yaşamına son verdi
Kentsel dönüşüm ve güçlendirmede kredi üst limitleri yüzde 60 artırıldı
Dorukhan Toköz Real Betis yolunda
Yorumlar