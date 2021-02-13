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MSB: Gara'da 42 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı ile bölgede tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini, böylelikle Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi" denildi.

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