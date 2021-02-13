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Hamit Altıntop'tan istifa iddiasına yanıt

TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, bazı internet sitelerinde, istifa ettiğine dair çıkan haberlerin kesinlikle doğru olmadığını söyledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Arda Turan, Oğulcan Cağlayan ve diğer kararları sonrası Hamit Altıntop'un TFF Başkanı Nihat Özdemir'e istifasını sunduğu iddia edilmişti.

TRT Spor moderatörü Ersin Düzen, TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop'la yaptığı konuşma sonrası şu ifadeleri kullandı; ''TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile konuştum. Bazı internet sitelerinde, istifa ettiğine dair çıkan haberlerin kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Hamit Altıntop, kariyeri, bilgisi ve donanımı ile hem futbolumuz hem de TFF için çok kıymetli...''

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