Nijerya'da kaçırılan denizcilerin 6'sı Abuja Büyükelçiliği'nde

NİJERYA'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.Abone ol
Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta korsan saldırısına uğramıştı.
Gemide bulunan 19 mürettebattan 15'i kaçırılırken, Azerbaycan uyruklu bir denizci de katledilmiş, dün Türk denizcilerin kurtarıldığı belirtilmişti.
Elçiliğe götürüldüler
Nijerya'da kaçırılan 15 denizciden 6'sının, Türkiye Abuja Büyükelçiliği'ne götürüldüğü belirtildi.