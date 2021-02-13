Erdoğan Rize programı yarıda keserek Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programını yarıda keserek vefat eden Hafız Abdullah Nazırlı'nın Elazığ'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan'ın törende Nazırlı hakkındaki sözleri dikkat çekiciydi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki programlarını iptal ederek dün vefat eden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak üzere uçakla Elazığ Havalimanına geldi.

Havalimanında il protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı için İzzetpaşa Camii'nde düzenlenecek olan cenaze namazına katılmak üzere hareket etti.

Hafız Abdullah Nazırlı'ya son görev

Cenaze törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Nazırlı'nın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenazede bir de konuşma yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Vasiyetini ifa ettik''

"Çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak için burada bulunuyoruz. Elazığ'da deprem konutlarının sahiplerine teslimi için geldiğimizde, hocamızı hastanede ziyaret edelim istedik. O gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız, bakan ve vekil arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bir vasiyet olarak kabul ettik, gerek bu fakirden, gerek Diyanet İşleri Başkanımızdan bu görevi ifa etmemizi istedi. Biz de inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik. Bugün Hakk'a uğurlama merasiminde biz de bulunuyoruz.

"Kitabımıza sahip çıkacak hafızlar yetiştirdi''

Uzun zamandır hocamızı tanıyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın ifade ettiği gibi, binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz olan kitabımıza sahip çıkacak hafızları yetiştirdi. Sabah namazından sonra başlardı öğrenci yetiştirmeye, yaşça daha farklı olanları yetişrirdi. Yatsıdan sonra durmaz yine aynı şekilde...

"Halimiz ne olacak diye kendimize sorduk''

Abdullah Nazırlı hocamı, evinde de hoş sohbetleri ile dinledik. Eserlerinde de bu hoş sohbet emarelerini gördük, görüyoruz. Rabbim evlatları ile devamını nasip etsin. Allah'ın ayetlerini 106 yıl sonra nasıl hatırlıyor, nasıl okuyor diye görünce, bizlerin hali ne olacak diye kendimize de sorduk."