CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milli uzay projesine tepki! Bu bir masaldır

Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Türkiye'nin 2023'te Ay'a gitme hedefi tüm dünyada geniş yankı bulurken CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu, planlanan projeyi uzay komedisi olarak niteleyerek "Bu bir masaldır" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk etaptaki hedefin Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, dış basında geniş yankı bulurken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, planlanan hedefin uzay komedisi olduğunu söyledi.

"Arada bir vatandaşın gülümsemesi lazım"

Muhalif medya kuruluşu BirGün'ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "En sonunda da Ay’a gidiyoruz masalı ile geldiler. Ay’a gidiyorlarsa gitsinler. Ay’a gidiyoruz dediler de biz karşı mı çıktık? Çıksınlar Ay’a… Arada bir vatandaşın gülümsemesi lazım. Bu gülümsemeye katkı sunduğu için de teşekkür edelim."