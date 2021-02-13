Trabzonspor Gaziantep FK Süper Lig maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında bulduğu tek golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-Mavililer böylelikle galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

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Süper Lig’in 25’inci haftasında, zirveye tırmanma yarışını sürdüren Trabzonspor, Gaziantep FK’yı ağırladı. Saat 16:00’da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti. İlk 45 dakikada tempo yüksek geçti. İki takım da gol pozisyonları yakaladı; özellikle Trabzonspor net pozisyonlardan yararlanamadı.

İkinci yarının başlamasıyla 67'de Bordo-Mavililer gol perdesini açtı. Flavio, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla altıpasın üzerine hareketlenen Bakasetas'a bıraktı. Yunan futbolcu rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda mücadelenin skorunu belirledi.

Karşılaşmada Fırtına'nın önemli kozlarından Anthony Nwakaeme son dakikalarda gördüğü ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetle puanını 45'e çıkaran Fırtına, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına konuk oluyor. Gaziantep FK ise Antalyaspor’u konuk edecek.

Karşılaşmanın önemli anları:

90+ Daha önce sarı kartı bulunan Anthony Nwakaeme, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.

87- Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Alexandru Maxim.

60- Yine iki takım oyuncularının tartışması üzerine 2 sarı kart birden çıktı. Bakasetas ve Vetrih kart gören isimler oldu.

56- Trabzonspor’da Nwakaeme, Gaziantep FK’da ise Kevin Mirallas sarı kart gördü.

44- Trabzonspor bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Caleb Ekuban tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

43- Trabzonspor Anthony Nwakaeme ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

34- Bu dakikada Trabzonspor gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Flavio Da Silva.

29- Gaziantep FK takımından Oğuz Ceylan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

22- Trabzonspor Anthony Nwakaeme ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

20- Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Muhammet Demir tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

12- Ceza sahası içinde topla buluşan Kevin Mirallas, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Oğuz, Güray, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet