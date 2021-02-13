İsrail'de uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

İSRAİL'de küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Abone ol
İsrail’in kuzeyindeki Afula kenti yakınında küçük bir uçak düştü. İsrail basınında yer alan haberlere göre, küçük bir uçak, Afula yakınlarında tarım arazisine düştü.
Kazada 2 kişi öldü
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan biri yolcu iki kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İsrail basını, kazadan fotoğraf paylaşırken, resmi makamlardan olayın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.