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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır Anneleri'nde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi. 

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Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı. 

İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.

Bakan Soylu'nun paylaşımı:

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