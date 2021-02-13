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KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı!

İhlas Haber Ajansı

Alınan bilgiye göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı.

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Uzatma kararı Bakanlar Kurulu’nun 10 saatlik toplantısı sonrasında alındı. Bu süre zarfında temel ihtiyaçların sağlanması için en yakındaki fırın, market, eczane ve benzin istasyonlarına gidilmesine izin verilecek. Diğer tüm işletmeler kapalı olacak.

Restoranlar 11-21 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek. Pazar günleri fırınlar ve eczaneler dışında tüm işletmeler kapalı olacak.

Banka şubeleri yeniden açılacak ancak minimum personelle hizmet verebilecek. Kentler arası seyahat yasağı da 22 Şubat'a kadar devam edecek.

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