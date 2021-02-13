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Bartın'da vahşet! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar ceza yağdı

BARTIN'da ormanlık alanda tüfekle vurdukları hamile karacanın derisini yüzerken yakalanan 5 kişiye, ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 30 bin lira idari para cezası kesildi.

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Ulus ilçesine bağlı Kalecik köyü Karabuğar mevkisinde 5 kişinin kaçak avlandığı ihbarını üzerine Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Yapılan aramalarda kaçak ve belgesiz avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Karacayı tüfekle vurduktan sonra ağaca asarak, derisini yüzmeye çalışan 5 kişinin avda kullandığı 4 tüfek ile 2 bıçağa el konuldu. Ekiplerin yaptıkları incelemede, hamile karacanın ikiz yavrusunun da öldüğü belirlendi.

5 kişiye ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten toplam 40 bin lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de toplam 30 bin lira idari para cezası kesildi.

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