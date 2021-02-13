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Ali Koç'tan sert açıklamalar! Arda Turan sorusuna böyle yanıt verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının Karagümrük zaferi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarına değinen Ali Koç, "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yalanları, iftiraları, başta beni ve kulübümü hedef almaları... Biz buna yetişemeyiz. Algı operasyonu yapıyorlar." dedi.

Sözlerine devam eden Koç, "Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. Zamanı gelince arkadaşlar cevap verecek.  Siz basın mensuplarından rica ediyorum koskoca adamların bu iftiralarını bir araştırın. Devletimizin kurumlarını zan altında bırakıyorlar. Bir yere kadar yaşa, kuruma hürmet edebiliriz. Biz de bir camiayı temsil ediyoruz. Ayıp ediyorlar." dedi.

Koç, "Arda Turan'a verilen 2 maç ceza için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Az bile vermişler." yanıtını verdi.

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