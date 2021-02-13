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Sivas'ta kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar yüzünden üçüncü kattan aşağı atladı!

SİVAS'ta kız arkadaşıyla sorunlar yaşayan şahıs, 3. kattaki evinin balkonundan aşağı atladı, annesi o anları gözyaşları içerisinde izledi.

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Olay, kent merkezi Aydoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın üçüncü katında yaşayan A.A. isimli şahıs kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama riskine karşı sokağa atlama çadırı açarak önlem aldı.

Şahsın alt katta bulunan annesi oğlunun intihar girişimini gözyaşları içerisinde izledi. Polis ekiplerinin yarım saat boyunca ikna etmeye çalıştığı şahıs kendini balkondan aşağı bıraktı.

Atlama çadırının üstüne düşen genç hafif şekilde yaralandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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