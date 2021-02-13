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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (13 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27.377'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 671'i semptomatik olmak üzere 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 7 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 215 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 412 bin 611'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 235 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

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