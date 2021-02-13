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Bakan Koca paylaştı! Hollanda kanalı dünyaya Türkiye'yi örnek gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollanda'da bir televizyon kanalının, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamak için yaptığı çalışmaların örnek gösterildiği haberini paylaşarak, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

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Ülkemizde 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatılmıştı. İlk olarak 90 yaş ve üzerinde başlayan çalışmalar son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri ile sürdürülüyor.

Sağlık çalışanları hastaneye ulaşım imkanı olmayan yaşlı vatandaşları evlerine giderek aşılıyor.

Türkiye'nin aşılamadaki başarısı sınırları aştı
Çalışmalar devam ederken Türkiye, başarıyla sürdürdüğü aşılamada dünyaya örnek oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollandalı bir televizyon kanalı olan RTL Nieuws'in koronavirüs aşılaması ve tedbirlerinde Türkiye'yi öven haberini paylaştı.

Hollanda basınından Türkiye övgüsü
Bakan Koca paylaşımında, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, Hollanda'da kış şartları nedeniyle bazı test yollarının ve aşı yerlerine ulaşılmadığı haber yapılırken Türkiye örnek gösterildi.

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