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ABD'nin Minnesota eyaletinde 26 Şubat 'Azerbaycan Günü' ilan edildi

Anadolu Ajansı

ABD'de Minnesota eyaleti Valisi Tim Walz, 26 Şubat'ı 'Azerbaycan Günü' ilan ettiklerini resmen açıklarken Azerbaycan kökenli Minnesotalıların eyaletteki Azerbaycan kültürü, dili, tarihi ve mirasını zenginleştirdiğini ifade etti.

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Walz, yaptığı yazılı açıklamada, Minnesota'daki Azerbaycan kökenli Amerikalıların çoğunun Hocalı katliamından kurtulan nesil ve aileleri olduğunu ifade etti. 

Azerbaycan kökenli Minnesotalıların eyaletteki Azerbaycan kültürü, dili, tarihi ve mirasını zenginleştirdiğini belirten Walz, Minnesota'daki Azerbaycan toplumunun, yeri doldurulamaz rolü ve eyalete getirdiği çeşitliliği onurlandırdıklarını ve bu nedenle 26 Şubat'ı "Azerbaycan Günü" ilan ettiğini kaydetti.

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