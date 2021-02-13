Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından geldi

Hava olayları veri analisti İngiliz David Birch, Türkiye için sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. 'İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor' paylaşımında bulunan Birch, Antalya civarında bile kar yağışı olabileceğini hatırlattı.

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Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti olan David Birch'in sosyal medya hesabından Türkiye için yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarısıyla ilgili Türkiye'ye doğru gelen soğuk hava dalgasına ilişkin meteorolojik haritaları yayınladı.

Türkiye için yaptığı uyarıda, "İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor. Türkiye'deki kış severler için hala çok soğuk görünüyor. Soğuk ve kar senin için geliyor" şeklinde paylaşımlarda bulundu. Birch, paylaşımına eklediği Türkiye haritası üzerinde kar yağacak yerleri İstanbul ve Antalya olarak işaretledi.

Güney hariç Türkiye'nin tamamında kar bekleniyor

Önümüzdeki hafta için tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ve kar yağışının yaşanacağı bölgeleri gösteren haritalara göre, güneyde sahil kesimler hariç tüm Türkiye'de kar yağışı gözüküyor. Haritaya göre kar yağışının, Antalya'da bile sahil kesimlere çok yakın bölgelerde dahi görülmesi bekleniyor.