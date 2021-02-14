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Hatay'da yaşandı! Parmağı mutfak robotuna sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

 HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, mutfak robotuyla sebze doğrayan F.C. (38) isimli kadın, bir anlık dalgınlıkla sağ işaret parmağını robota sıkıştırdı. Mutfak robotuyla hastaneye kaldırılan talihsiz kadının parmağı, hastaneye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Reyhanlı'ya bağlı Bozlu Mahallesi’nde yaşayan F.C., yemek yaptığı sırada bir anlık dalgınlıkla parmağını mutfak robotuna sıkıştırdı. Ailesinin uğraşları sonucu sıkışan parmağını makineden çıkartamayan talihsiz kadın, mutfak robotuyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Testereyle kestiler

F.C.’nin parmağı sağlık ekiplerince çıkartılamayınca hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, robotu motorlu testereyle keserek kadının parmağını kurtardı.

Tedaviye alınan F.C., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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