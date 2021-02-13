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Kadir Topbaş'ın vefat nedenini oğlu anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, acı haberin ardından ilk kez konuştu.

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Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Işık sosyal medya hesabından, "Az önce Kadir Topbaş 'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum "Babam covidi atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dedi. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin." açıklamasında bulundu.

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